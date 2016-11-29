الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بسوق أبو حمص العمومى بالبحيرة

البحيرة - ناصرجودة وجمال ابو الفضل

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد جمال ياسين من السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم الثلاثاء، بسوق مركز أبو حمص دون خسائر فى الأرواح أو توقف لحركة السوق.

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين اندلاع حريق بـ 6 "عشش " بسوق الثلاثاء العمومى بمركز أبو حمص دون أى خسائر مادية تذكر.

وهرعت على الفور سيارات الحماية المدنية لإطفاء الحريق الذى نشب بسبب إلقاء مجهول لعقب سيجارة وفقا للتحريات الأولية، وتم السيطرة على الحريق قبل امتدادة لأماكن أخرى، وجارى تحرير محضر بالحادث.