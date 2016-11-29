اتحاد الكرة: مباريات دور الـ32 بكأس مصر تقام بالدوليين

كتب محمد مراد - حاتم رضا

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن مباريات دور الـ32 بمسابقة كأس مصر والمحدد لها الفترة ما بين 20 إلى 25 ديسمبر المقبل، ستقام بمشاركة اللاعبين الدوليين.

قال المصدر إن الأسبوع الـ16 من مسابقة الدوري سينتهى يوم 19 ديسمبر لتبدأ في اليوم التالى مباريات كأس مصر للأندية غير المشاركة بالدوري الممتاز، وتستمر باقي مباريات دور الـ32 حتى يوم 25 ديسمير، ثم تستأنف مباريات الأسبوع الـ17 للدوري يوم 27 ديسمبر لتنتهي يوم 30 ديسمبر.

تابع أن اللاعبين الدوليين سيحصلون على راحة سلبية يوم 31 ديسمبر، قبل أن يبدأ معسكر المنتخب الوطني الأول يوم 1 يناير استعدادا لبطولة أمم افريقيا بالجابون.