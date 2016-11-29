"المصارعة" يشكو تجاهل "الأولمبية" حسم المشاركة بكأس العالم

ياسمين يحيى

أبدى مسئولو اتحاد المصارعة برئاسة حسن الحداد استياءهم من تجاهل اللجنة الأولمبية الرد بالموافقة على سفر بعثة المنتخب الى المجر للمشاركة فى بطولة كأس العالم، والتى تقام فى الأسبوع الأول من ديسمبر .

أكد حسن الحداد أن اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب لم ترسل موقفها سواء بالموافقة أو الرفض على مشاركة المنتخب ببطولة كأس العالم للكبار والمقرر اقامتها بالمجر ديسمبر المقبل ، والتى يتحمل الاتحاد الدولى إقامة وتذاكر طيران البعثة المصرية ، مشيرا أنه رغم انه تم مخاطبة الأوليمبية ، لكن جاء الرد بأنه لم يتم توقيع الاوراق حتى الان ، رغم أن عدم المشاركة فى البطولة يعرض مصر لغرامة مالية كبيرة من جانب الاتحاد الدولى .