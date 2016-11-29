أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السكرتير العام بدمياط يناقش الخطة الاستثمارية للتربية والتعليم

Google+ Print
السكرتير العام بدمياط يناقش الخطة الاستثمارية للتربية والتعليم السكرتير العام بدمياط يناقش الخطة الاستثمارية للتربية والتعليم

>دمياط-معتز الشربينى

عقد أمس، الأثنين، اللواء سامى حمودة السكرتير العام لمحافظة دمياط اجتماعاً بقيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط لبحث موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الجارى.

 

وأكد ياسر عمر وكيل المديرية خلال اللقاء أن نسبة التنفيذ بلغت 23 % من الإجمالى، الذى يمثل 48 % من المتاح وسوف تزداد النسبة بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة.

 

حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، صفاء عبد اللطيف مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والموازنة والمخازن والمشتريات يأتى ذلك استجابة لتعليمات الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم. 

 

من ناحية أخرى استقبل عطا خليفة وكيل تعليم دمياط بمكتبه الطالب محمد هانى عيسى الحاصل على المركز الذهبى فى بطولة التردشنال، التى أقيمت بنادى المقطم بالقاهرة، وأثنى وكيل الوزارة على موهبة الطالب وبطولته وقلده الميدالية المهداة من اتحاد اللعبة والتقت معه الصور التذكارية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365