السكرتير العام بدمياط يناقش الخطة الاستثمارية للتربية والتعليم

دمياط-معتز الشربينى

عقد أمس، الأثنين، اللواء سامى حمودة السكرتير العام لمحافظة دمياط اجتماعاً بقيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط لبحث موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الجارى.

وأكد ياسر عمر وكيل المديرية خلال اللقاء أن نسبة التنفيذ بلغت 23 % من الإجمالى، الذى يمثل 48 % من المتاح وسوف تزداد النسبة بشكل ملحوظ خلال الأيام القادمة.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عبد الكريم مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، صفاء عبد اللطيف مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارات التخطيط والمتابعة والموازنة والمخازن والمشتريات يأتى ذلك استجابة لتعليمات الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم.

من ناحية أخرى استقبل عطا خليفة وكيل تعليم دمياط بمكتبه الطالب محمد هانى عيسى الحاصل على المركز الذهبى فى بطولة التردشنال، التى أقيمت بنادى المقطم بالقاهرة، وأثنى وكيل الوزارة على موهبة الطالب وبطولته وقلده الميدالية المهداة من اتحاد اللعبة والتقت معه الصور التذكارية.