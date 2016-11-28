إنقاذ 1400 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

(أ ف ب)

أعلن خفر السواحل الإيطاليين، إغاثة حوالى 1400 مهاجر فى البحر المتوسط اليوم الاثنين، بعد أن أبحروا من ليبيا على متن 13 زورقا.

وقال متحدث باسم خفر السواحل: "كان يوما صعبا جدا لكن بفضل التزام الوحدات التى تدخلت تمت إغاثة كافة المهاجرين".

وكان المهاجرون الذين تمت إغاثتهم الاثنين، مكدسين فى 11 زورقا مطاطيا ومركبين صغيرين. وإسعفتهم زوارق تابعة لخفر السواحل الإيطاليين ومراكب تابعة للبحريتين الإيطالية والإيرلندية وسفينتان تجاريتان ومنظمتا "اس او اس ميديتيراني" و"اطباء بلا حدود".

لكن عاصفة باتت تهدد المنطقة وبالنسبة إلى المهاجرين الذين سيضطرون إلى تمضية ليلة أو ليلتين على الأقل على متن مراكب الإنقاذ حيث يبدو أن نهاية الرحلة إلى إيطاليا ستكون صعبة.

وأعلنت السلطات الإيطالية الاثنين قبل عمليات الإنقاذ، أنها سجلت وصول عدد كبير من المهاجرين بحرا هذا العام: أكثر من 171 ألف مهاجر أى زيادة 19% عن العام الماضى و4,5% عن العام 2014 التى كانت سنة قياسية.

ويأتى هؤلاء أساسا من نيجيريا (35700) وإريتريا (20 ألفا) وغينيا (12300) وساحل العاج (11400) وغامبيا (11 ألفا) ودول آخرى من أفريقيا جنوب الصحراء وبنغلادش (7500).

وفى الأسابيع الأخيرة سجل عدد أكبر من الأسر السورية والفلسطينية بين المهاجرين الذين تم إنقاذهم.

وبحسب الأمم المتحدة يمثل الرجال 71% من المهاجرين القادمين إلى إيطاليا والنساء 14% والقاصرين 16% (معظمهم من المراهقين غير المرافقين). ولقى ما لا يقل عن 4690 مهاجرا مصرعهم أو فقدوا فى البحر المتوسط العام الحالي.