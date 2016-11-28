رئيس سموحة: باولو "مظلوم" ويمر بحالة من "عدم الاتزان"

كتب أحمد طارق

أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، لم يعاقب حسام باولو مهاجم الفريق بالإيقاف، على خلفية سماع طولان لباولو وهو يقول فى مباراة أسوان السابقة على إحدى هجمات ممثل الصعيد، كان لا بد أن تُحتسب ضربة جزاء، الأمر الذى لم يرُق للمدير الفنى ليدخل فى مشادة قوية مع اللاعب، وطالب عاطف حنفى مدير الكرة باتخاذ إجراء صارم تجاهه.

وأضاف فرج عامر، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "on sport" أن باولو يمر بحالة عدم اتزان بسبب المناوشات التى حدثت فى الفترة الأخيرة، والحديث عن العروض التى تنهال عليه، لافتاً إلى أن "باولو" يعد من أبرز نجوم الفريق، إلا أنه يحق للجهاز الفنى استبعاده فى حالة هبوط مستواه، خاصة أن هناك العديد من اللاعبين ينافسونه على هذا المركز.

وقال فرج: "باولو مظلوم.. الإعلام هو من ضغط على حسام باولو بشكل كبير جداً.. وأكيد لما واحد يتحول من شخص غير معروف لنجم كبير فى الإعلام، يحدث له حالة خلل وعدم اتزان، خاصة أن العروض كلها وهمية ولم نتلق أى عروض رسمية للاعب".

وتابع رئيس سموحة أن العيب الوحيد فى الدورى المصرى هو انحصار البطولة بين الأهلي والزمالك فقط، مشيراً إلى أن سموحة لم يعبر عن نفسه حتى الآن فى الدورى.