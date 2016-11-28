رضا البلتاجى: راض عن أداء الحكام ولن أرضخ لمطالب الأندية

كتب أحمد طارق

أكد رضا البلتاجى، رئيس لجنة الحكام، أنه راض عن أداء التحكيم فى الفترة الحالية، مشيراً إلى أن هناك فوارق فردية بين كل حكم وآخر، مثل أى مهنة أخرى ويجب تقديرها.

وأضاف البلتاجى، خلال تصريحاته لبرنامج "خاص مع سيف" عبر شاشة "on sport" أنه لن يستجيب للضغوطات التى يتعرض لها فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن جميع الحكام ستمر على الأندية بأكملها على مدار مسابقة الدورى العام، لافتا إلى أنه يرفض مطالب الأندية باستبعاد أو تعيين حكم بعينه.

وتابع رئيس اللجنة أنه قرر إيقاف 6 حكام بعد خروجهم عن النص وتجاوزهم أخلاقياً، مؤكداً أنه يرفض الإعلان عن عقوبات الحكم المخطئ عبر وسائل الإعلام.