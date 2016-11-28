غدا.. عزاء الحكم السابق جلال إبراهيم بمسجد الحامدية الشاذلية

كتب عادل عقل

يقام، غدا الثلاثاء، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عزاء الراحل جلال إبراهيم مدير الكرة بنادى الترسانة السابق وحكم الدرجة الأولى. وشيعت جنازة الفقيد اليوم الاثنين عقب صلاة العصر، وكان الراحل قد وافته المنية صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

الراحل أحد أبناء نادى الترسانة فى عصرها الذهبى، بعدما زامل حمدى عبد الفتاح والشاذلى ومصطفى رياض وفؤاد جودة وحسن فريد ومحمد أبو العز ومحمود حسن وشاكر عبد الفتاح، كما زامل الفقيد من أسرة التحكيم عادل علام والحماصى وقدرى عبد العظيم ومحمد فتحى ومحمود عباس وخليل حامد، وأحمد الشناوى.