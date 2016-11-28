مسئول شكاوى قومى المرأة بدمياط: 40 حالة طلاق خلال 2016

دمياط - معتز الشربينى

قالت بسمة رزق محامية ومسئول مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة فرع دمياط لـ"اليوم السابع" إن المجلس تم إنشاؤه لدعم المرأة المصرية وتمكينها من أخذ حقوقها التى ينص عليها القانون والدستور، ويقوم بدراسات ميدانية للتعرف على مشاكل المرأة على الطبيعة كى يتمكن من حلها.

وأشارت بسمة رزق إلى أن المجلس استقبل نحو 300 شكوى متنوعة فى عام 2016 حتى نهاية شهر أكتوبرالماضى، وكانت أكثر الشكاوى المقدمة فى مجال الأحوال الشخصية سواء طلاق أو نفقات اأو حضانة، وأن حالات الطلاق المعروضة على المجلس 40 حالة فى 2016، وأن المجلس يتدخل فى حالات الطلاق عن طريق تحويل الشاكية إلى محامٍ على نفقة المكتب إذا كانت غير قادرة، مؤكدة أن معظم حالات الطلاق تكون بسبب تعاطى الزوج للمخدرات أو بسبب الاستيلاء على دخلها المادى، أو العنف ضدها.

وذكرت أن المجلس القومى للمرأة يتلقى جميع الشكاوى القانونية ويتم تقديم الاستشارات القانونية بالمجان فى جميع المجالات.

وأشارت بسمة رزق إلى أنه بالنسبة لقضايا الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة تتم مساعدة الشاكيات بتعيين محام بالمجان للوقوف معهن.

وأضافت أنه بالنسبة للمشكلات التى تواجه السيدات من عنف داخل الوحدات الإدارية المختلفة فى الدولة يتم التعامل مع جميع الوحدات الموجودة فى جميع مديريات دمياط أو على مستوى الوزارات فى القاهرة، ومواجهة كل صور العنف التى تتعرض لها السيدات.

وأوضحت بسمة رزق أن من أكثر المشاكل التى تواجههم في المجلس أن السيدات لا يعرف حقوقهن، ولهذا السبب قررنا فى الجلس فرع دمياط تنظيم عدة ندوات تعريفية للسيدات لتعريف حقوقهم القانونية فى مجال الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة وعند وجود صعوبة فى حل مشكلة معينة يتم عمل تقرير بها ودراسة واقتراحات لتعديل القانون من خلال مجلس النواب.