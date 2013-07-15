إطلاق "دوت شبكة" أول نطاق عربي من نوعه في العالم في سبتمبر

كتب : المحرر الاقتصادي الأحد 14-07-2013 22:15

أعلنت شركة "دوت شبكة ريجستري" dotShabaka Registry اليوم عن اعتمادها رسميا من قبل "هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة" (آيكان)-المنظم العالمي لعناوين الويب- لتقديم النطاق العالمي الجديد (. شبكة)، وهو أول نطاق عالمي باللغة العربية من المستوى الأعلى (Top-Level Domain (TLD.

وسيقدم النطاق العالمي الجديد (.شبكة) لمستخدمي الإنترنت الناطقين بالعربية بديلا عن النطاقات غير العربية مثل (.com) و(.net) و(.org)، وسيتاح رسميا في الأشهر القادمة لكل من يرغب في الحصول على عنوان إنترنت باللغة العربية.

ويأتي النطاق (.شبكة)، والذي فاز في القرعة التي أجرتها هيئة "آيكان" متخطيا 1900 طلب مماثل من مختلف أنحاء العالم، في إطار البرنامج الجديد الخاص بـ"نطاقات المستوى الأعلى" الذي أطلقته الهيئة لتوسيع نظام عناوين الويب.

وقالت ياسمين عمر، المدير العام لشركة"دوت شبكة ريجستري"، "إن توقيع العقد اليوم مع هيئة آيكان لتقديم النطاق الجديد (.شبكة) هو بمثابة علامة فارقة وإنجاز كبير ليس بالنسبة لنا فحسب، بل لكافة الناطقين بالعربية، حيث سيقدم أسلوبا جديدا لاستخدام الإنترنت بالعربية. ومن المقرر أيضاً أن يرتبط النطاق الجديد (.شبكة) في مفهومه بكل ما هو عربي على الإنترنت، لاسيما مع كونه أول نطاق عربي من نوعه في العالم".

وأضافت ياسمين "نحن على ثقة تامة بأن النطاق الجديد (.شبكة) سيحظى بجمهور عالمي كبير، لاسيما وأن أكثر من 20 دولة تعتمد اللغة العربية لغةً رسميةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ تعداد سكانها حوالي 380 مليون نسمة، إضافة إلى أن اللغة العربية هي الأسرع نموا على الإنترنت مع معدل نمو بلغ أكثر من 2500% في السنوات العشر الماضية المنتهية في 2011".

وأشارت إلى أنه وبالرغم من الازدهار الذي يشهده المحتوى العربي على شبكة الإنترنت فإن المستخدمين مازلوا مضطرين لاستخدام الإنجليزية على الإنترنت، وأردفت: "ترغم العديد من المواقع وتطبيقات الإنترنت زوارها على استخدام اللغة الإنجليزية. وإننا ومن خلال النطاق العربي الجديد (.شبكة) نعمل على إيجاد وتشجيع تجربة إنترنت عربية خالصة من الألف إلى الياء".

وأكدت ياسمين أن أصحاب أسماء النطاقات التي سيتم تسجيلها على النطاق العالمي الجديد (.شبكة) سيحصلون على أكثر من مجرد عنوان إنترنت، إذ أنهم بذلك ينضمون إلى حملة عالمية لدعم قضية تمكين اللغة العربية وتعزيزها على الإنترنت.

وينضم إلى شركة "دوت شبكة ريجستري" في هذه الفرصة المهمة شركة "جودادي" GoDaddy التي تعد أكبر مزود لخدمات حجز أسماء النطاقات واستضافة المواقع في العالم.

وقال بليك آيرفينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "جودادي"، إن النطاق العالمي الجديد (.شبكة) يمثل تحولا مهما وحدثا بارزا بالنسبة للإنترنت العربية، ومن المقرر أن يقدم فرص كبيرة لنمو الأعمال وازدهارها باللغة العربية.

واستعانت شركة "دوت شبكة ريجستري" بشركة ARI Registry Services لتوفير البرمجيات ونظم البنية التحتية لدعم عملية تقديم النطاق العالمي الجديد (.شبكة)، وذلك نظرا لخبرتها الواسعة في مجال التقنيات الخاصة بتسجيل أسماء النطاقات التي اكتسبتها من خلال تقديم الدعم لنطاقات محلية في المنطقة مثل (.om) و(.qa) و(.ae).