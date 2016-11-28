ضبط مصنع "بير سلم" لإنتاج "حلوى المولد" بدون بيانات بالأزبكية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط مالك مصنع لإنتاج الحلوى بالأزبكية لتصنيعه حلوى المولد النبوى الشريف، مستخدما فى عملية الإنتاج رواكد الأعوام السابقة وإعادة تدويرها وإدخالها فى التصنيع الخالية من إية بيانات أو مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها "مجهول المصدر" وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية "الشرقية"، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بمناسبة قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وضبطت أجهزة الأمن 900 كجم "حلوى المولد" معبأة داخل عبوات أحجام وأوزان مختلفة و1.720 طن "حلوى المولد" بدون بيانات تحت التجهيز والتعبئة، و17.225 طن سلع غذائية "جلوكوز ـ عسل ـ سكر ـ سمسم ـ فول سودانى ـ حمص ـ دقيق" بدون بيانات، بالإضافة إلى ماكينة خط إنتاج، و1000 عبوة فارغة لزوم التعبئة، وأحال اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين الواقعة للنيابة.