إطلاق أسم الشهيد "محمد الديب" على طريق قريته بمركز كوم حمادة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

وجه الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتمهيد ورصف مدخل عزبة الجيارين التابعة لقرية نتما بالوحدة القروية للنجيلة بطول 1,5 كم ووضع لافتة تحمل إسم الشهيد محمد عزوز الديب عليه تخليدا لذكراه وتضحيته فى حماية أمن وإستقرار الوطن.

كما قرر المحافظ توفير فرصة عمل مناسبة لزوجته، وذلك خلال استقباله لوالد الشهيد وشقيقة بمدينة دمنهور .

وأكد محافظ البحيرة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لأسرة الشهيد مشيرا إلى أنه جارى التنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء لإطلاق أسم الشهيد على أحد المنشآت التعليمية بنطاق قريته.

يذكر أن الشهيد محمد الديب كان قد استشهد يوم الخميس الماضى مع عدد من رفاقه شهداء الوطن أثناء تأديتهم الخدمة فى تأمين إحدى النقاط بشمال سيناء على أيدى الإرهاب الغاشم الذى استهدف موقعهم بسيارة دفع رباعى مفخخة ممتلئة بمواد شديدة الإنفجار.