أصالة نصري vs نجوى كرم : من الأكثر أناقة؟

النجمتان المخضرمتان أصالة نصري ونجوى كرم هما من النجمات الأهم في الوطن العربي. ومن خلال فنهما الراقي، استطاعتا أن تحققا شهرة واسعة وصلت حدود العالمية. لكن لكلّ منهما أسلوبها الخاصّ في الموضة واختياراتها الخاصة من فساتين السهرة المتنوعة، بالرغم من أن كلتيهما تعشقان تصميمات "نيكولا جبران" Nicolas Jebran.

نجوى كرم أسلوبها في الموضة فاخر، وتميل لاختيار تصميمات فساتين السهرة المُبهرة المستوحاة من فساتين الأميرات، كما أنّها تعشق الألوان، وإطلالاتها متنوعة وراقية.

أما اصالة نصري فهي تميل لاختيار التصميمات التي تجمع بين النمط الشرقي والنمط الكلاسيكي مع لمسات من العصرية الشبابية.

أسلوب من تفضّلين أنت في الموضة، نجوى كرم أم أصالة نصري؟ أجيبينا عن سؤالنا، بعد أن تشاهدي مجموعة الصور التي قمنا بوساطتها بمقارنة بين أسلوب النجمتين في الموضة!