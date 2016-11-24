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هل تعجبك طريقة محمد عساف في تنسيق أزيائه؟

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الخميس 24-11-2016 19:58

يتألق المغني الفلسطيني الشاب محمد عساف الفائز ببرنامج اراب ايدول الموسم 2، بإطلالات أنيقة وجذابة في الحفلات و البرامج التلفزيونية، ودائماً ما يلفت نظر الجميع بوسامته وأناقته، بالإضافة إلى أن أسلوبه الجذاب في تنسيق ملابسه جعل الكثير من الشباب في الوطن العربي يقلدوه.
يعتمد محمد في تنسيق الأزياء على البساطة والشياكة في آن واحد، فهو لا يحب الظهور بإطلالات متكلفة حتى أثناء حفلاته، لذلك نراه يختار البدلة الرسمية البسيطة التي يرتدي معها أحياناً ربطة عنق، كما يعتمد في تنسيق الأسوب الرسمي على سروال قماشي مع قميص قطني و سترة بدلة كونها تمنحه الراحة والحرية في الحركة، ويركز محمد في إطلالاته اليومية على سراويل الجينز الممزقة و الكنزات القطنية الخفيفة او القمصان المنقشة وينسق مع هذه الإطلالة الأحذية الرياضية التي تتعدد ألوانها مثل الأبيض والأحمر وغيرها من الألوان.
لا يركز محمد على لون معين في ملابسه وإنما يبقى بعيداً في أغلب الأحيان عن الألوان الصاخبة فهو يفضل اختيار الألوان الهادئة مثل الرمادي والأبيض والأسود والكحلي، كما يرتدي مع إطلالاته الكاجوال اكسسوارات بسيطة مثل الأساور الجلدية، ولا يتخلى عن ساعة اليد في مختلف الأوقات.
هل تحب الظهور بإطلالة تشبه إطلالات محمد عساف؟ شاركنا تعليقك.

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سيدتي