ما تريد أن تعرفه عن السوق العقاري المصري

عقارماب تساعدك على اتخاذ القرار بشأن شراء أو بيع العقارات أو حالة الإيجار. فعن طريق دليل الاحياء وضعت عقار ماب بعض المعايير الخاصة لتقييم الأحياء في القاهره الكبرى مثل: التقييم العام للمنطقة ومستوى الخدمات المتوفر في المنطقة و المدارس والجامعات الموجودة في هذا الحي والخدمات الصحية من حيث المستشفيات والعيادات ومستوى الهدوء في المنطقة و المواصلات المتوفرة لهذا الحي وسلسلة المطاعم والمولات التجارية الموجودة في الحي كل هذه العناصر تساعد على اختيارك سواء كنت تريد شقه للبيع او شقة للايجار في اي من منطقه من مناطق القاهرة الكبرى

كما يحتوي عقارماب على قسم خاص بـ الإسكان الفاخر سواء كنت تريد فلل وشاليهات في اي من المناطق السكنية الفاخرة في القاهرة أو فيلات الساحل الشمالى والجونة هذه العقارات مقدمة من كبار مطوري سوق العقارات في مصر

كما أنشئ فريق عقار ماب قسم جديد خاص بالنصائح التي تخص العقارات والأشياء المرتبطة بها مثل الديكورات و النصائح التي سوف تساعدك عندما تنتقل الى مسكن جديد

كما يحتوي الموقع على قائمة كبيره من الوحدات العقارية للبيع أو للايجار في جميع مناطق القاهره واسكندريه هذه القائمة يقوم فريقنا بالتأكد من صحة بياناتها ومن صحة الصور الموجوده في الاعلان

كما يتواجد لدينا قائمه كبيره بالوحدات الادارية للبيع وللايجار كما أضيف مؤخرا العديد من الوحدات الطبية والعيادات والمستشفيات سواء للبيع او للإيجار

كما يتوفر لدي شركة عقار ماب تطبيقات على الهواتف الذكية بنظامي تشغيل (أندرويد-و اي او اس)

شبكةعيونالإخبارية

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