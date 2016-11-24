أخبار عاجلة

مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
مساء dmc - الداخلية: بعض مواقع الأخبار دأبت على بث أخبار كاذبة تروج للشائعات -
مساء dmc - الداخلية تكشف هوية انتحاري الكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأعضاء الخلية الإرهابية -
مساء الأنوار: الأهلي بطلاً لسوبر إفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك 29 - 23 -
نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مصادر لـ«التحرير»: نقيب الصحفيين لم يعين رئيسًا لمجلس «الأهرام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مجتمع و ناس

ما تريد أن تعرفه عن السوق العقاري المصري

Google+ Print
ما تريد أن تعرفه عن السوق العقاري المصري ما تريد أن تعرفه عن السوق العقاري المصري

عقارماب تساعدك على اتخاذ القرار بشأن شراء أو بيع العقارات أو حالة الإيجار.  فعن طريق دليل الاحياء وضعت عقار ماب بعض المعايير الخاصة لتقييم الأحياء في القاهره الكبرى مثل: التقييم العام للمنطقة ومستوى الخدمات المتوفر في المنطقة و المدارس والجامعات الموجودة في هذا الحي والخدمات الصحية من حيث المستشفيات والعيادات ومستوى الهدوء في المنطقة و المواصلات المتوفرة لهذا الحي وسلسلة المطاعم والمولات التجارية الموجودة في الحي كل هذه العناصر تساعد على اختيارك سواء كنت تريد شقه للبيع او شقة للايجار في اي من منطقه من مناطق القاهرة الكبرى
كما يحتوي عقارماب على قسم خاص بـ الإسكان الفاخر سواء كنت تريد فلل وشاليهات في اي من المناطق السكنية الفاخرة في القاهرة أو فيلات الساحل الشمالى والجونة هذه العقارات مقدمة من كبار مطوري سوق العقارات في
كما أنشئ فريق عقار ماب قسم جديد خاص بالنصائح التي تخص العقارات والأشياء المرتبطة بها مثل الديكورات و النصائح التي سوف تساعدك عندما تنتقل الى مسكن جديد
كما يحتوي الموقع على قائمة كبيره من الوحدات العقارية للبيع أو للايجار في جميع مناطق القاهره واسكندريه هذه القائمة يقوم فريقنا بالتأكد من صحة بياناتها ومن صحة الصور الموجوده في الاعلان

كما يتواجد لدينا قائمه كبيره بالوحدات الادارية للبيع وللايجار كما أضيف مؤخرا العديد من الوحدات الطبية والعيادات والمستشفيات سواء للبيع او للإيجار
كما يتوفر لدي شركة عقار ماب تطبيقات على الهواتف الذكية بنظامي تشغيل (أندرويد-و اي او اس)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية
    الكلمات الدلائليه

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

نشرة مصراوي: إعلان منفذي هجوم الكنيستين.. وإلغاء احتفالات عيد القيامة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

إمام غريب: إفريقيا بوابة مصر للخروج من عنق الزجاجة

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه

بالوثائق.. خطط داعش لاستهداف الشرطة وفتح مصر ودخول القاهرة بعد تسميم المياه