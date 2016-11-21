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القبض على عاطل بحوزته 30 كيلو بانحو بدمياط

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القبض على عاطل بحوزته 30 كيلو بانحو بدمياط القبض على عاطل بحوزته 30 كيلو بانحو بدمياط

>دمياط معتز الشربينى

تمكن ضباط مباحث مخدرات دمياط، من ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو بانجو، حيث وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم المخدرات بقيام "محمد. ا.ا" وشهرته "أشرف الشحات" عاطل ومقيم مساكن الإيواء بشطا دائرة مركز دمياط والسابق اتهامه في القضية رقم 386 جنايات كفر البطيخ لسنة 2009 مخدرات والسابق الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات بالإتجار فى المواد المخدرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة وتم ضبط المذكور أثناء قيادته السيارة رقم 70324 ملاكى دمياط بطريق شطا دمياط دائرة مركز دمياط وبحوزته 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت حوالى 30 كيلو ومبلغ مالى وقدره 630 جنيه مصرى وهاتف محمول، تحرر عن ذلك المحضر رقم 21648 جنايات مركز دمياط وجارٍ العرض على النيابة.

 


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