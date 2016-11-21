"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى" تعلن أسماء الفائزين الاثنين المقبل

عاطف العربى

يعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أسماء الرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات الفائزين بفئات الدورة الثامنة للجائزة الرياضة الأكبر في العالم على صعيد قيمة الجوائز وتعدد الفئات، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد في الساعة العاشرة والنصف من صباح الاثنين المقبل 28 نوفمبر 2016 في فندق فيرساتشي بمنطقة الجداف.

ويتحدث في المؤتمر الصحفي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة، وخالد على بن زايد أمين عام الجائزة، و د.عاطف عضيبات عضو مجلس الأمناء نائب رئيس لجنة التحكيم في الجائزة، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الجائزة وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين في فئات الدورة الثامنة للجائزة ، من الشخصيات القيادية والرياضيين الأفراد والفرق والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية التي حققت انجازات متميزة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2015 وحتى 20 سبتمبر 2016، ومن بينها الشخصية الرياضية المحلية و الشخصية الرياضية العربية واللاعبين والمدربين والإداريين والفرق والمؤسسات الفائزة بفئات الإبداع الرياضي الفردي والجماعي والمؤسسي على المستويين المحلي والعربي، و فئة الإبداع الرياضي المؤسسي على المستوى الدولي ، بالإضافة إلى الفائزين في الفئات التقديرية الذين سيتم تكريمهم في الحفل السنوي للجائزة والمقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وتم تحكيم الملفات التي سيتم الاعلان عنها يوم 28 الجاري خلال اجتماعات لجنة تحكيم الجائزة التي روعي فيها الحيادية والشفافية لضمان العدالة في منح النقاط من كل حكم حيث قام بتحكيم كل ملف محكمين لا ينتمون الى نفس دولة مقدم الملف ، بالإضافة إلى القيام بالتحكيم بطريقة الكترونية سرية وفقا لبرنامج تم تصميمه من فريق عمل الجائزة ، ثم تم اختيار الفائزين في جميع الفئات ورفعها لمجلس أمناء الجائزة الذي رفع الاسماء إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس الجائزة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للاعتماد والمصادقة على اسماء الفائزين بالفئات التنافسية والتقديرية والشخصيتين الرياضيتين المحلية والعربية.

المعروف أن العديد من الرياضيين المصريين يشاركون بقوة في هذه الجائزة و فرصتهم كبيرة في الفوز بها و أبرزهم الثلاثي المصري الذين فازوا بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو 2016 و هم هداية ملاكم صاحبة فضية التايكوندو و سارة سمير برونزية المصارعة سيدات و محمد إيهاب صاحب فضية المصارعة أيضا هذا غير أبطال البارالمبيه و في مقدمتهم شريف عثمان صاحب الميدالية الذهبية في رفع الأثقال .

أما بالنسبة لفئة الناشئين فلن يتم اعلان الفائزين فيها، حيث تتواصل عبر قناة دبي الرياضية والتطبيق الذكي للجائزة عملية التصويت على أسماء 6 رياضيين ناشئين إماراتيين يتنافسون للفوز بفئة الرياضي الناشئ المحلي ، وهي الفئة التي تم اطلاقها تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة ، و تم طرح اسماءهم و وصف انجازاتهم للجمهور للتصويت عليها ، حيث سيستمر تصويت الجمهور حتى يوم 31 ديسمبر 2016 ، وسيكون لتصويت الجمهور وزن معين ضمن القرار النهائي لإعلان الفائزين في هذه الفئة، وسيكون الاعلان الرسمي عن الفائزين في فئة الناشئين في يوم حفل التكريم المقرر في 9 يناير 2017.