الرئيس السيسى يصل إلى مقر "عمدية" لشبونة

لشبونة- محمد الجالى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقر عمدية لشبونة لمقابلة عمدة لشبونة، وهو المقر الذى أٌعلنت فيه الجمهورية البرتغالية 1910 وهو عبارة عن قصر في وسط مدينة لشبونة.

وأجريت للرئيس السيسى مراسم استقبال رسمية وعزف السلامين الوطنيين لمصر والبرتغال.

ويقام احتفال للرئيس بحضور السفراء المعتمدين، حيث سيتم إهداء السيسى مفتاح لشبونة وهو رمز للترحيب بالرؤساء وتقدير للزائر.

ومن المنتظر أن يتحدث عمدة لشبونة عن تاريخ المدينة، والتى استضافت القمة الرقمية وشارك فيها 55 مشاركا، منهم عدد من الشباب المصريين المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة خلال حفل الاستقبال الرسمى بمقر عمدية ليشبونة.