روسيا: خبراؤنا يستعدون للتوجه إلى مصر خلال أسبوع لتقييم أمن المطارات

كتب مؤمن مختار

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، أن الجانب المصرى تقدم خلال الفترة الأخيرة فى توفير أمن مطاراته، مشيرة إلى أن الخبراء الروس سيكونون مستعدين خلال أسبوع للتوجه مجددا إلى مصر من أجل تقييم أمن المطارات المصرية.

وذكر مصدر فى المكتب الصحفى للوزارة لـوكالة سبوتنيك الروسية أن استئناف الرحلات الجوية ممكن بعد تنفيذ الجانب المصرى لمطالب الخبراء الروس، حول توفير الأمن فى المطارات المحلية.

وأوضحت الوزارة الروسية أن الزملاء المصريين تقدموا خلال الفترة الأخيرة فى هذا الاتجاه، والتعاون بين الدولتين يتسم بطابع بناء.