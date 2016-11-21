بالصور.. جثمان يحيى الجمل يغادر جامعة القاهرة إلى مثواه الأخير

كتب وائل ربيعى تصوير عمرو مصطفى

غادر جثمان الفقيه الدستورى الراحل الدكتور يحيى الجمل، حرم جامعة القاهرة، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد الجامعة ونقله لكلية الحقوق، متوجها لمثواه الأخير فى مدافن العائلة.

وأدى المئات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب يتقدمهم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، صلاة الجنازة على الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس وزراء الأسبق، الذى وصل جثمانه لحرم الجامعة، وذلك داخل المسجد الجامع.

حضر تشييع جنازة الجمل، الذى توفى اليوم عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة من المرض، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ونوابه، والدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بالجامعة، وجمع كبير من أساتذة الحقوق.



>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>