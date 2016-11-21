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نائب عن النوبة: إنهاء أزمة قطع الطريق قربيا بعد تخصيص "خور قندى" للنوبيين

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نائب عن النوبة: إنهاء أزمة قطع الطريق قربيا بعد تخصيص "خور قندى" للنوبيين نائب عن النوبة: إنهاء أزمة قطع الطريق قربيا بعد تخصيص "خور قندى" للنوبيين

>أسوان – عبد الله صلاح

أعلن ياسين عبد الصبور، عضو مجلس النواب، عن انتهاء أزمة النوبيين قريبًا بعد عقد مجموعة اجتماعات لإنهاء الأزمة فى أسوان وتسيير حركة الطريق "أسوان – أبو سمبل" بعد تعطل حركة السياحة والتجارة بين والسودان، خاصة بعد الموافقة على تخصيص منطقة خور قندى للنوبيين مع الاحتفاظ بحقوق أبناء أسوان فى توشكى، وتابع: "سنتحاور مع الشباب المعتصمين لإنهاء المشكلة".

 

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش لقاء قيادات وحكماء النوبة المغلق مع أعضاء مجلس النواب بأسوان وهم كلا من: يوسف عبد الدايم، وعامر الحناوى، وحسن خليل، وشرعى محمد صالح.

 

وأضاف عبد الصبور: "رسالتنا وصلت، وهناك استجابة من القيادة السياسية بالدولة لتنفيذ مطالبنا، وشعرنا بتقدير من الدولة، والدليل على كده اختلافنا من أول الموضوع على خور قندى فقط".

 

 


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