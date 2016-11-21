بالصور.. وصول جثمان يحيى الجمل لجامعة القاهرة قبل تشييعه من كلية الحقوق

كتب وائل ربيعى

وصل منذ قليل، جثمان تشيع الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس وزراء الأسبق، لحرم جامعة القاهرة، إذ أنه من المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على "الجمل" داخل مسجد جامعة القاهرة الجامع، ثم يتم تشييع الجنازة من كلية الحقوق "البيت الأول للفقيه الدستورى الراحل".

ويحضر تشييع جنازة الدكتور يحيى الجمل، الذى توفى اليوم، عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة من المرض، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ونوابه، والدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بالجامعة، وجمع كبير من أساتذة الحقوق "زملاء الدكتور الراحل يحيى الجمل".