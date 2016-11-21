عبد الستار صبرى يدخل دائرة ترشيحات تدريب أسوان

كتب هيثم عويس

دخل مسئولو أسوان فى مفاوضات رسمية مع عبد الستار صبرى المدرب العام للإنتاج الحربى، من أجل قيادة الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة خلفا لعماد النحاس، الذى رحل عن أبناء الجنوب، عقب الهزيمة التى منى بها الفريق الأسوانى من الشرقية فى الأسبوع التاسع للدورى.

ويبحث مجلس إدارة أسوان برئاسة حسن عبد القادر عن مدير فنى شاب لقيادة الفريق، فى ظل امتلاك الفريق للاعبين على مستوى جيد أمثال أحمد شديد قناوى ومهاب سعيد وإسلام الفار، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن جديد حتى اللحظة الحالية.

كانت هناك أسماء قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية مثل ياسر رضوان المدير الفنى لجمهورية شبين، وأحمد الكأس المدير الفنى السابق للقناة، إلا أن مسئولى أسوان يرغبون فى مدرب عمل فى الدورى الممتاز، وهو ما يقرب عبدالستار صبرى من قيادة الفريق الأسوانى.