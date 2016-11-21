أبو الغيط يلتقى رئيس غينيا الاستوائية ويشكره على تنظيم القمة العربية-الأفريقية

كتب مصطفى عنبر

التقى اليوم أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الرئيس تيودورو اوبايانج نجيما مباسونو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، وذلك على هامش أعمال القمة العربية - الأفريقية الرابعة، والتى تستضيفها مالابو عاصمة غينيا الاستوائية يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٦ فى لقاء شهد تبادل وجهات النظر حول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم أمين عام جامعة الدول العربية، بأن الأمين العام حرص على أن يعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهود التنظيمية الكبيرة التى بذلتها السلطات فى غينيا الاستوائية فى إطار التحضير لانعقاد هذه القمة، مؤكدًا فى ذات الوقت الأهمية الكبيرة التى توليها الجامعة العربية لنجاحها، ولأن تخرج عنها قرارات وتوصيات من شأنها إعطاء دفعة قوية للعلاقات العربية - الأفريقية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومع الأخذ فى الاعتبار أن نصف الدول الأعضاء فى الجامعة العربية هى أيضًا دول أفريقية، الأمر الذى يؤكد تداخل المجالين العربى والأفريقي، ووجود أرضية مناسبة لتطوير التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وأوضح المتحدث أن الرئيس الغينى حرص بدوره على تأكيد محورية التعاون بين الجانبين العربى والأفريقي، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية، مع الإعراب عن تقديره للدور المهم والإيجابى الذى تقوم به الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى هذا الصدد فى إطار التواصل الوثيق القائم بينها وبين مفوضية الاتحاد الأفريقى من أجل استشراف فرص تطوير التعاون العربي - الأفريقى المشترك، سواء على المستوى الرسمي، أو على مستوى الشعوب ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى.