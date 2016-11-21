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حاكم دبى يترأس الأجتماع الأول لمجلس إدارة مكتبة بن راشد

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حاكم دبى يترأس الأجتماع الأول لمجلس إدارة مكتبة بن راشد حاكم دبى يترأس الأجتماع الأول لمجلس إدارة مكتبة بن راشد

>كتبت مريم بدر الدين

ترأس محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبى، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد، والتى أصدر قانونا بإنشائها منذ عدة أيام بتكلفة مليار درهم.

وكتب "بن راشد" عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" :"بدأنا العمل بحمدالله على المشروع المعرفي الأكبر عربيا من نوعه".

وأضاف :"سنسعى لإعادة تعريف المكتبات من ناحية المعنى والمبنى .. وتوجيهاتنا أن تكون بيتاً للحكمة يلتقى فيه الباحثون ويبدع فيه الشباب وتُصاغ فيه المعرفة".

و تابع :"وجهنا مجلس إدارة المكتبة ببدء العمل من مقر مؤقت من اليوم .. ووجهنا بجذب أفضل العقول والكتب والمثقفين وعلماء اللغة للمكتبة".

و أكد أن المكتبة ليست مكانا للكتب بل هى جنة للمثقفين وملتقى للشباب وحاضنة للأفكار، وواحة وراحة وسط مدينتنا.. ومنارة للمعرفة فى منطقتنا.

 


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