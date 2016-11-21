أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نقل طبيب والتحقيق مع أطباء وممرضات لتغيبهم عن العمل بوحدات صحية فى مطروح

Google+ Print
نقل طبيب والتحقيق مع أطباء وممرضات لتغيبهم عن العمل بوحدات صحية فى مطروح نقل طبيب والتحقيق مع أطباء وممرضات لتغيبهم عن العمل بوحدات صحية فى مطروح

>مطروح – حسن مشالى

قرر الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاثنين، نقل طبيب الأسنان بالوحدة الصحية لقرية أم الرًخَم الصحية إلى إدارة سيوة الصحية، لعدم التزامه بالحضور وإحالة 8 أطباء آخرين بوحدتي أم الرخم والقصر الصحيتين للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

 

جاء ذلك خلال مرور وكيل الوزارة على الوحدات الصحية بإدارة مرسى مطروح ، لمتابعة سير العمل وانتظام حضور العاملين بالوحدات، ومدى تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على تلك الوحدات، مع الوقوف على المشاكل والمعوقات للعمل على حلها.

وأكد " طه " بأنه سيتم المرور اليومي المفاجئ على جميع المنشآت الصحية، خلال الفترات الصباحية والمسائية، للتأكد من سير العمل وانتظامه، تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بضرورة متابعة سير العمل وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365