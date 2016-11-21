نقل طبيب والتحقيق مع أطباء وممرضات لتغيبهم عن العمل بوحدات صحية فى مطروح

مطروح – حسن مشالى

قرر الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الاثنين، نقل طبيب الأسنان بالوحدة الصحية لقرية أم الرًخَم الصحية إلى إدارة سيوة الصحية، لعدم التزامه بالحضور وإحالة 8 أطباء آخرين بوحدتي أم الرخم والقصر الصحيتين للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

جاء ذلك خلال مرور وكيل الوزارة على الوحدات الصحية بإدارة مرسى مطروح ، لمتابعة سير العمل وانتظام حضور العاملين بالوحدات، ومدى تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على تلك الوحدات، مع الوقوف على المشاكل والمعوقات للعمل على حلها.

وأكد " طه " بأنه سيتم المرور اليومي المفاجئ على جميع المنشآت الصحية، خلال الفترات الصباحية والمسائية، للتأكد من سير العمل وانتظامه، تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بضرورة متابعة سير العمل وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة.