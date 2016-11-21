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273 حكما بالبراءة تنقذ وزيرى الداخلية والمالية من الحبس والعزل خلال 3 أشهر

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273 حكما بالبراءة تنقذ وزيرى الداخلية والمالية من الحبس والعزل خلال 3 أشهر 273 حكما بالبراءة تنقذ وزيرى الداخلية والمالية من الحبس والعزل خلال 3 أشهر

>كتب محمد إبراهيم

أنقذت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار على سكر، وزيرى المالية والداخلية من العزل والحبس فى جنح أقامها مواطنون ضدهم، لعدم تنفيذهم أحكاما قضائية، وتصدى المكتب الفنى للهيئة برئاسة المستشار أحمد عرفة لـ 273 جنحة خلال 3 أشهر.

 

وأوضح المستشار محمد عبد اللطيف، أمين عام هيئة قضايا الدولة، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الهيئة تقوم بدورها القانونى بالدفاع وتمثيل الوزراء والمحافظين بصفتهم الوظيفية ومدافعين بالحقوق المدنية.

 

 وتضمنت تلك الجنح التى دافع فيها المستشار الدكتور محمد الزغرتى عضو هيئة قضايا الدولة الوكيل القانونى للحكومة، وحصلت على حكم بالبراءة ، وإقامة 40 جنحة مباشرة فى شهر سبتمر الماضى و59 جنحة فى شهر أكتوبر و102 جنحة خلال الشهر الجارى ضد وزير المالية بصفته لعدم تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح المواطنين فى حين كان نصيب وزير الداخلية 72 جنحة مباشرة تطالب بحبسه وعزله لعدم تنفيذ احكام قضائية.

 


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