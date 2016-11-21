شرب 8 أكواب من الماء يوميا يجنبك 7 مشاكل صحية.. تعرف عليها

كتبت آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" 7 فوائد صحية لشرب 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل، لأن جسم الإنسان يتكون من 65% من المياه، وتتضمن الفوائد الآتى:

1. تجعل قدرتك أفضل على تحمل التمرينات:

عندما يكون الجسم به كمية كافية من الماء، فإن توازن الكهرباء فى الجسم يجعلك تبقى بصحة جيدة، ما يعطى لك ما يكفى من الطاقة للقيام ببعض التمرينات.

2.يكون أفضل لوظائف الكلى:

لأن الكلى تتطلب الكثير من الماء والسوائل لطرد السموم من الجسم بكفاءة، لذا عند شرب 8 أكواب من الماء يمكن أن تجعل الكلى تعمل بشكل أفضل.

3.ترطيب الجلد بشكل جيد:

لأن الترطيب الداخلى للجلد غاية الأهمية بالنسبة للجلد، عندما يتم استهلاك كمية كافية من الماء فيظهر على الجلد.

4.يمنع الإمساك:

الماء مهم جدا للحفاظ على حركة الأمعاء، لذا فإن شرب 8 أكواب من الماء يوميا تساعد على منع الإمساك.

5.يمنع الإصابة بنزلات البرد:

فقد أظهر دراسة أن شرب مستويات كافية من الماء يوميا يمكن أن تساعد فى منع أمراض مثل نزلات البرد والبقاء رطبا وتقوية الجهاز المناعى.

6.يقلل من حدوث الصداع:

لأن الجفاف هو واحد من أكثر الأسباب شيوعا للصداع، فعندما تشرب على الأقل 8 أكواب من الماء يوميا يمكن أن يقل الصداع وتصبح أقل توترا.

7.تحسين صحة القلب:

لأن الجسم يحتاج لكمية كافية من الماء لضخ القلب للدم بمعدل صحى، وبالتالى الحفاظ على قلب وجسم صحى وآمن من الأمراض المختلفة.