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الخطوط السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى الجزائر

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الخطوط السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى الجزائر الخطوط السعودية تدشن رحلاتها المباشرة إلى الجزائر

>جدة (أ ش أ)

دشنت الخطوط الجوية رحلاتها المباشرة والمنتظمة بين كل من المملكة والجزائر، كوجهة دولية جديدة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مديرعام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن تدشين الرحلات المباشرة بين كل من جدة والمدينة المنورة وبين الجزائر يأتى ضمن الخطوات التنفيذية لمبادرات برنامج التحول المتعلقة بالاستثمار الأمثل للأسطول الذى يشهد برنامجا غير مسبوق لتحديثه وتنميته لخدمة الخطط التشغيلية المتمثلة فى زيادة السعة المقعدية على القطاع الداخلى والتشغيل إلى وجهات دولية جديدة.

كما تم تخصيص طائرات من طراز بوينج B777-300ER" " للتشغيل بين المدينة المنورة والجزائر حيث تبلغ السعة المقعدية لهذه الطائرة "413" مقعدا، "30" منها لدرجة الأعمال و"383" مقعدا لدرجة الضيافة، فيما تم تخصيص طائرة من طراز بوينج "B777-200" للتشغيل بن جدة والجزائر وتبلغ سعتها المقعدية "341" مقعدا، "14" منها لدرجة الأعمال و"327 مقعدا لدرجة الضيافة، كما أن الطائرات مجهزة بأفضل مستويات الراحة والرفاهية للضيوف.


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مصر 365

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