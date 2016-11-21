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ضبط عاطل وبحوزته 100 قرص مخدر قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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ضبط عاطل وبحوزته 100 قرص مخدر قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية ضبط عاطل وبحوزته 100 قرص مخدر قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز بركة السبع بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 100 مخدر، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد العشماوى رئيس مباحث مركز بركة السبع يفيد من أنه أثناء قيام  النقيب أحمد محمد محمد خليل - الضابط بوحدة مباحث مركز شرطة بركة السبع والمعين لرئاسة خدمات القطاع الثانى بالطريق الزراعى السريع القاهرة-الإسكندرية دائرة المركز بالمرور لتفقد الحالة الأمنية تمكن من ضبط "ا . ا ." عاطل ومقيم دائرة المركز  وبحوزته  "100 " قرص لعقار الترامادول المخدر، مبلغ مالى قدره "60 جنيها"، وحال تواجده أمام قرية طوخ طنبشا  التابعة لدائرة المركز.

 

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة مزاولة نشاطه، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 19194 جنح مركز بركة السبع لسنة 2016عن الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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