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تأجيل محاكمه 215 بكتائب حلوان لـ 2 يناير المقبل

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تأجيل محاكمه 215 بكتائب حلوان لـ 2 يناير المقبل تأجيل محاكمه 215 بكتائب حلوان لـ 2 يناير المقبل

>كتب محمد عبد الرازق

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة 215 متهماً من أنصار جماعة الإخوان بتهمة تشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء  وتصويرالمقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان " لجلسة 2 يناير المقبل لعرض الإسطوانات المدمجة ومناقشة شهود الاثبات وحضور خبير الصم والبكم مع استمرار حبس المتهمين .

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.             

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

 


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