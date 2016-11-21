إصابة ضابط وأمينى شرطة صدمتهم مقطورة أثناء حملة مرورية بطريق الإسماعيلية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب ضابط وأمينى شرطة بعدما صدمتهم سيارة نقل مقطورة بطريق الإسماعيلية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة السيارات المتجهة من الإسماعيلية إلى القاهرة، وأمر اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بإنتقال رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من غرفة النجدة باصطدام سيارة مقطورة بضابط وأمينى شرطة أثناء حملة مرورية بطريق الإسماعيلية الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين لمستشفى المركز الطبى العالمى.