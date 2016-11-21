جنح العجوزة تقضى بالحبس سنة لربة منزل جمعت بين زوجين

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار سليم سليم، ربة منزل بالحبس لمدة سنة، لاتهامها بالزنا والجمع بين زوجين .

كانت نيابة العجوزة برئاسة المستشار علي السيسي مدير النيابة، أمرت بضبط واحضار زوجة جمعت بين زوجين في منزل واحد في منطقة العجوزة، بعد تمكنها من الهرب، إذ تم ضبطها واحالتها للجنح لمحاكمتها بتهم الزنا والجمع بين زوجين.

واستمعت النيابة العامة لأقوال مصطفي. إ"، عامل الرخام، الزوج الأول، والذي أقر في أقواله أن زوجته "منار. ش. ف"، جمعت بينه وبين زوج آخر في منزل واحد، موضحا أنه تزوجها منذ 6 أشهر، ولا يعلم ماضيها.

وكشف الزوج الثاني "عماد. ع"، أمين شرطة، أنه تزوجها أيضا منذ 6 أشهر، بقسيمة زواج صحيحة، وأنها أثناء زواجهما قدمت قسيمة طلاق من زوجها الأول ويدعى "عبد الباسط. ع".

وأوضح الزوج أنه يجهل كافة تفاصيل زواجها من عامل الرخام، وأنها أخبرته بأن هذا الزوج هو شقيقها ويقيم معها في شقتها.