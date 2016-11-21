أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البورصة تربح 13.7 مليار جنيه ..ورأس المال السوقى يصل557 مليار لأول مرة

Google+ Print
البورصة تربح 13.7 مليار جنيه ..ورأس المال السوقى يصل557 مليار لأول مرة البورصة تربح 13.7 مليار جنيه ..ورأس المال السوقى يصل557 مليار لأول مرة

>كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 13.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 557،928 مليار جنيه، لأول مرة منذ أكتوبر عام 2009.

 

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 2.125 مليار جنيه.

 

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 11543 نقطة لأول مرة منذ مايو عام 2008، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.63% ليصل إلى مستوى 1804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.22% ليصل إلى مستوى 11320 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 432 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 1034 نقطة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365