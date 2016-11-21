البورصة تربح 13.7 مليار جنيه ..ورأس المال السوقى يصل557 مليار لأول مرة

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 13.7 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 557،928 مليار جنيه، لأول مرة منذ أكتوبر عام 2009.

وأنهت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 2.125 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 11543 نقطة لأول مرة منذ مايو عام 2008، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.63% ليصل إلى مستوى 1804 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.22% ليصل إلى مستوى 11320 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 432 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 1034 نقطة.