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بالصور.. 18 أتوبيس سودانى عالقين بسبب قطع النوبيين لطريق أبوسمبل

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بالصور.. 18 أتوبيس سودانى عالقين بسبب قطع النوبيين لطريق أبوسمبل بالصور.. 18 أتوبيس سودانى عالقين بسبب قطع النوبيين لطريق أبوسمبل

>اسوان - عبد الله صلاح

تسبب قطع طريق أبوسمبل الدولى، لليوم الثالث علي التوالى، بسبب احتجاج مجموعة من النوبيين على الطريق بالكيلو 43، للمطالبة بوقف طرح أراضى خور قندى أمام المستثمرين ضمن مشروع المليون ونصف فدان، في احتجاز ركاب 18 اتوبيسا قادمين من دولة السودان خلال الأيام الثلاثة الماضية، توقفهم في مدينة أبوسمبل نظرا لتعذر وصولهم إلى مدينة أسوان ويعانون بشدة بسبب هذا الاحتجاز .

ومن ناحية أخرى، تعاني مدينة أبوسمبل من نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية، بعد نفاد اسطوانات البوتاجاز بالكامل من مستودعات المدينة علاوة علي وجود نقص حاد في السولار اللازم لتشغيل المخابز بسبب توقف الإمدادات من أسوان.

كما يعاني الصيادون في بحيرة ناصر بشدة بسبب عدم قدرتهم علي نقل انتاجهم السمكي من مدينة أبوسمبل إلى مدينة أسوان مما يهدد بتلف هذه الاسماك ، وطالب الصيادون بسرعة إعادة فتح الطريق.

 

 

أتوبيسات سودانية عالقة

 

 

 

 


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