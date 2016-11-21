مميش: الملاحة منتظمة وتعمل بصورة طبيعية رغم الشبورة المائية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة في قناة السويس منتظمة وتعمل بصورة طبيعية دون أي تأثير للشبورة المائية.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان اليوم الاثنين، إلى أن حركة الملاحة شهدت اليوم عبور 42 سفينة بحمولة 3 مليون طن من الاتجاهين، حيث عبرت 22 سفينة من الشمال بحمولة 1.5 مليون طن، كما عبرت 20 سفينة من الجنوب بحمولة 1.5 مليون طن.

كانت سفينة الحاويات البريطانية CMA CGM ALEXANDER V HUMBOLDT أكبر سفن قافلة الشمال بحمولة بلغت 179ألف طن، كما كانت سفينة الحاويات البنمية MSC CLARA الأكبر ضمن قافلة الجنوب بحمولة 193 ألف طن.