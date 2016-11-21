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لجنة كبار المسئولين العرب تعقد اجتماعاً لبحث قضايا أسلحة الدمار الشامل

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لجنة كبار المسئولين العرب تعقد اجتماعاً لبحث قضايا أسلحة الدمار الشامل لجنة كبار المسئولين العرب تعقد اجتماعاً لبحث قضايا أسلحة الدمار الشامل

>كتب مصطفى عنبر

 

 

عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، الاثنين، أعمال الاجتماع التاسع والثلاثين للجنة كبار المسئولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل برئاسة أسعد عجيلى نائب المندوب التونسى الدائم لدى الجامعة العربية لترؤس تونس لمجلس الجامعة العربية. 

 

وتناقش اللجنة عدداً من البنود منها متابعة توصيات الاجتماع الثامن والثلاثين، وتقييم اعمال الدورة ( 60) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى عقد فى فيينا فى سبتمبر الماضى، الى جانب التحضير المبكر للمشاركة العربية فى " اللجنة التحضيرية الاولى لمؤتمر الاطراف فى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020 والمقرر فى فيينا فى الفترة من 2-12مايو 2017.

 

كما يناقش الاجتماع التطورات فى مجال نزع السلاح على الساحة الدولية خاصة "مشروع قرار اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والمعنون " المضى قدما بمفاوضات نزع السلاح النووى متعدد الأطراف. 

 

 


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