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تشييع جثمان يحيى الجمل من كلية الحقوق جامعة القاهرة.. بعد قليل

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تشييع جثمان يحيى الجمل من كلية الحقوق جامعة القاهرة.. بعد قليل تشييع جثمان يحيى الجمل من كلية الحقوق جامعة القاهرة.. بعد قليل

>كتب وائل ربيعى

تشيع جنازة الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس وزراء الأسبق، بعد قليل، من حرم جامعة القاهرة، إذ أنه من المقرر أن تؤدى صلاة الجنازة على الجمل داخل مسجد جامعة القاهرة الجامع ثم يتم تشييج الجنازة من كلية الحقوق "البيت الأول للفقيه الدستورى الراحل".

ومن المقرر أن يحضر تشييع جنازة الدكتور يحيى الجمل، الذى توفى اليوم، عن عمر يناهز 86 عاما بعد معاناة من المرض، الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، ونوابه، والدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق بالجامعة، وجمع كبير من أساتذة الحقوق "زملاء الدكتور الراحل يحيى الجمل".


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