جامعة الإسكندرية: "الكردى" رئيساً للجامعة بقرار جمهورى

الإسكندرية – أسماء على بدر

قال بيان لجامعة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور عصام الكردى رئيساً لجامعة الإسكندرية، وذلك خلفا للدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة السابق.

وأضاف البيان، أن الدكتور عصام الكردى تخرج فى كلية الهندسةـ قسم الهندسة الانشائية عام 1981 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وعين معيداً بالكلية فى نفس العام ثم حصل على درجة ماجستير العلوم فى الهندسة الانشائية من جامعة الاسكندرية عام 1985 ودرجة الدكتوراه فى الهندسة المدنية من جامعة نورث ايسترن الأمريكية عام 1992.

وشغل منصب عميد كلية الهندسة ثم أميناً عاماً لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ثم مستشاراً ثقافياً ثم مستشاراً ثقافياً ومديراً لمكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بكندا ومشرفاً على مكتب العلاقات الثقافية والتعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية ثم نائباً لرئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منذ نوفمبر 2015 حتى صدر القرار الجمهورى بتعيينه رئيساً لجامعة الاسكندرية.

وشارك الدكتور الكردى فى التصميم الانشائى والإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات منها مشروع تطوير موانى البحر الأحمر ، وتطوير محطة سيدى جابر بالإسكندرية ومحطة رمسيس بالقاهرة وتطوير ميناء الاسكندرية وغيرها من المشروعات القومية، بالإضافة إلى الاشراف على إنشاء وتطوير وتجديد عدة مبانى داخل الجامعة والمستشفى الجامعى كما شارك فى عدة اتفاقيات ومشروعات علمية دولية مع البنك الدولى وجامعة كامبردج البريطانية وهيئة ايديكسل البريطانية والحكومة الايطالية وبنك التعمير الألمانى.