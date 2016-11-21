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وكيل البرلمان: هيئة المكتب تحدد مصير أنور السادات قبل جلسة 27 نوفمبر

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وكيل البرلمان: هيئة المكتب تحدد مصير أنور السادات قبل جلسة 27 نوفمبر وكيل البرلمان: هيئة المكتب تحدد مصير أنور السادات قبل جلسة 27 نوفمبر

>كتب أمين صالح

أكد السيد الشريف وكيل مجلس النواب ، أن هيئة المكتب استمعت لأقوال النائب محمد أنور السادات خلال اجتماع لها يوم الخميس الماضى، فى الشكوى المقدمة ضده من وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بشأن تسريب قانون الجمعيات لإحدى السفارات الأجنبية.

وأضاف الشريف فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هيئة المكتب ستعقد اجتماعا آخر لها قبل الجلسة العامة يوم 27 نوفمبر لتتخذ قرارها النهائى بشأن النائب محمد أنور السادات وستخطر به البرلمان فى الجلسة العامة المقبلة.

وأكد الشريف أن هيئة المكتب ستحسم قراراها بشأن تحويل النائب للجنة القيم من عدمه فى الشكوى المقدمة ضده.

 

 


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