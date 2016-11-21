بدء المباحثات الرسمية بين السيسى والرئيس البرتغالى

كتب محمد الجالى

بدأت منذ قليل القمة المصرية البرتغالية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره البرتغالى مارسيلو ريبيلو دي سوزا بالقصر الرئاسى البرتغالى بليشبونه.

ومن المقرر أن تتناول مباحثات الزعيمين سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتطورات قضايا منطقة الشرق الأوسط ، ويعقبها مؤتمر صحفى للزعيمين عقب المباحثات.

وسيجرى الرئيس السيسى عقب المؤتمر الصحفى مباحثات هامة مع رئيس وزراء البرتغال بمقر مجلس الوزراء البرتغالى لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة الرئيس السيسى الى البرتغال أول زيارة دولة تستضيفها البرتغال منذ تنصيب الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا في مارس 2016 ، علاوة على كونها

أول زيارة رسمية لرئيس مصرى الى تلك الدولة منذ أكثر من عشرين عاما.