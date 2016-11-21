ضبط مندوب مبيعات يرسل زوجته لراغبى المتعة الحرام مقابل 300 دولار

كتب محمد إبراهيم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أحمد عبد الغفار من ضبط مندوب مبيعات يقوم بتسهيل دعارة زوجته بالمهندسين وبعرضهما على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء وليد رشدى نائب المدير العام ومدير النشاط الداخلى بالإدارة عن قيام مندوب مبيعات يقوم بإرسال زوجته لراغبى المتعة الحرام مقابل 300 دولار.

وأسفرت تحريات العميد عماد عكاشة وكيل النشاط الداخلى بالإدارة عن صحة المعلومات وأضافت أن المتهم يتحصل على نصف مبلغ الجريمة ويقوم بتوصيل زوجته للرجال وينتظرها لحين الانتهاء من جريمتها.

وعلى الفور تمكن كل من العقيد حسن النجار والمقدم عمرو مطر رجال مباحث آلاداب من ضبط المتهم وزوجته "ؤشا. ب" 34 عام مقيمة بالحوامدية أثناء اتفاقهما فى منطقة المهندسين وبحوزتهما ملابس داخلية وأدوات ومنشطات جنسية، وبمواجهة المتهمين اعترفا بما هو منسوب إليهم وتحرر المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة لتولي شئونها.