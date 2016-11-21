الضابط المتهم بقتل ربة منزل بالخطأ للنيابة: "اتكعبلت والطلقة خرجت غصب عنى"

كتبت ندى سليم

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، فى واقعة قيام ضابط الأمن الوطنى بإطلاق النار على ربة منزل بمدينة نصر، أنه أطلق النيران صوب المجنى عليها عن طريق الخطأ، قائلا: اتكعبلت والطلقة طلعت غصب عنى ناحيتها.

كما بين الضابط خلال التحقيق، أن القوة الأمنية كانت تستهدف القبض على أحد المتورطين فى حوادث الانفجار التى شهدتها عدة مناطق بشرق القاهرة، وعند اقتحام منزل المتهم المشتبه به، فوجئنا بقيام المجنى عليها بفتح الباب وغلقه بطريقة تثير الشكوك، وخلال توجهنا لمنزلها تعثرت وتوجهت طلقة اليها بدون قصد.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، والمستشار اسلام الجوهرى، رئيس النيابة، والمستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، امرت بإخلاء سبيل ضابط الامن الوطنى بضمان وظيفته.