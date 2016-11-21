قوات أمن السلطة التابعة لأبو مازن تعتقل العشرات من أبناء حركة فتح

كتب - أحمد جمعة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن أجهزة أمن السلطة الوطنية الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس شنت حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء حركة فتح فى الصفة الغربية وقطاع غزة.

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، أن أجهزة أمن السلطة التابعة لأبو مازن اعتقلت العشرات من أبناء حركة فتح منهم أحمد جابر وهانى أبو سلوم وحازم التتر، وذلك فى خطوة وقائية لضمان أمن المؤتمر السابع لحركة فتح.

ويسعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر عقده نهاية نوفمبر الجارى فى ظل حملة إقصاءات طالت المئات من كوادر وقيادات حركة فتح.