أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات أمن السلطة التابعة لأبو مازن تعتقل العشرات من أبناء حركة فتح

Google+ Print
قوات أمن السلطة التابعة لأبو مازن تعتقل العشرات من أبناء حركة فتح قوات أمن السلطة التابعة لأبو مازن تعتقل العشرات من أبناء حركة فتح

>كتب - أحمد جمعة

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن أجهزة أمن السلطة الوطنية الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس شنت حملة اعتقالات طالت العشرات من أبناء حركة فتح فى الصفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، أن أجهزة أمن السلطة التابعة لأبو مازن اعتقلت العشرات من أبناء حركة فتح منهم أحمد جابر وهانى أبو سلوم وحازم التتر، وذلك فى خطوة وقائية لضمان أمن المؤتمر السابع لحركة فتح.

 

ويسعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح المقرر عقده نهاية نوفمبر الجارى فى ظل حملة إقصاءات طالت المئات من كوادر وقيادات حركة فتح.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365