أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الداخلية تضبط 17 قضية تهرب ضريبى بقيمة 133 مليون جنيه

Google+ Print
الداخلية تضبط 17 قضية تهرب ضريبى بقيمة 133 مليون جنيه الداخلية تضبط 17 قضية تهرب ضريبى بقيمة 133 مليون جنيه

> كتب محمود عبد الراضى

ضبطت شرطة التهرب الضريبى 17 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 133219969 جنيها، و12 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها .

 

كما نجحت شرطة التهرب الضريبى فى ضبط 23 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية، و41 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 52  حكما قضائيا متنوعا .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365