الداخلية تضبط 17 قضية تهرب ضريبى بقيمة 133 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضى

ضبطت شرطة التهرب الضريبى 17 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 133219969 جنيها، و12 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وجار عرضها على الدائرة الجمركية المختصة وتقدير قيمة الرسوم والغرامات المستحقة عليها .

كما نجحت شرطة التهرب الضريبى فى ضبط 23 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات الجمركية، و41 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 52 حكما قضائيا متنوعا .