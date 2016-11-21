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إحالة أوراق قضية شغب مشجعى الزمالك إلى نيابة القاهرة الجديدة

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إحالة أوراق قضية شغب مشجعى الزمالك إلى نيابة القاهرة الجديدة إحالة أوراق قضية شغب مشجعى الزمالك إلى نيابة القاهرة الجديدة

>كتبت ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، أوراق قضية تورط 27 من مشجعى نادي الزمالك في أعمال الشغب التي حدثت علي خلفية مباراة صن داونز بنادي بتروسبورت، الي نيابة القاهرة الجديدة لمباشرة التحقيق فيها.

 

وكانت نيابة شرق القاهرة، استمعت في وقت سابق إلى شهادة عاصم صلاح، مدير عام استاد "بتروسبورت بالقاهرة الجديدة"، والذي كشف عن حجم الخسائر التى نجمت عن أحداث الشغب من قبل جماهير الزمالك عقب انتهاء المباراة، وتمثلت فى تدمير 20 مقعد.

 

وأكد عاصم أمام النيابة، أن الجماهير غير مسئولة عن أى خسائر أخرى لحقت بالاستاد، ونفى قيامهم بأى أحداث شغب خلال المباراة.

 

يذكر أن نيابة شرق القاهرة، قررت إخلاء سبيل 27 من جماهير نادى الزمالك بكفالة مالية 1000 ألف جنيه، خلال يوليو الماضي ، بعد اتهامهم بإثارة الشغب والتجمهر خلال مباراة صن داونز والزمالك، فى بطولة دورى أبطال افريقيا .

 

 

 


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