ضبط 400 تذكرة هيروين و563 قرصا مخدرا بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من ضبط كمية من الهيروين ومخدر البانجو والأدوية المخدرة خلال حملات أمنية بمختلف المراكز بالمحافظة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بتنفيذ عدة حملات على مختلف مراكز المديرية، وذلك لاستعادة الأمن والأمان وضبط الخارجين على القانون، وتم ضبط كمية من انواع المخدرات المختلفة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط كلا من مصطفى محمد السيد فودة 19 سنة عامل، جلال عادل جلال داود 18 سنة عاطل، وممدوح جمال عبد الله منصور 19 سنة عاطل ويقيمان منية سمنود دائرة مركز أجا، وبحوزتهم 130 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر وزنت 75 جراما، ومبلغ مالى 105 جنيها ت وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20094 جنايات مركز أجا لسنة 2016.

كما تم ضبط عبده عبد الغفار عبده نصر وشهرته عبده الفص 28 سنة عاطل ومقيم بنقيطة مركز المنصورة وبحوزته 29 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر وزنت 15 جراما وسلاح أبيض سكينة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22557 جنايات مركز المنصورة لسنة 2016، وضبطت الحملة طومان محمد راضى عبد الغفار وشهرته وائل مافيا 37 سنة عاطل ومقيم كوم بنى مراس مركز المنصورة وبحوزته 53 تذكرة لجوهر الهيروين وزنت 40 جراما، وسلاح أبيض مطواة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22557 جنايات مركز المنصورة لسنة 2016.

وشملت الحملة ضبط إسلام محمد أحمد يوسف شتا وشهرته إسلام شتا 19 سنة عاطل ومقيم منية سندوب مركز المنصورة، وبحوزته 72 تذكرة لجوهر الهيروين وزنت 60 جراما وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22740 جنايات مركز المنصورة لسنة 2016، كما تم ضبط محمود أبو العزم صابر أبو الفتوح 24 سنة عاطل ومقيم كفر الأعجر مركز محلة دمنة وبحوزته 40 تذكرة لجوهر الهيروين، وزنت 20 جراما، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2508 جنايات مركز محلة دمنة لسنة 2016.

كما تم ضبط رضا محمد عبد القادر أحمد المسلوت 17 سنة عاطل ومقيم منية محلة دمنة، وبحوزته 120 قرص لعقار الترامادول، وسلاح أبيض مقص حديدى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2505/47 جنايات مركز محلة دمنة لسنة 2016.

وتم ضبط محمد حمدى صالح إبراهيم 29 سنة عاطل ومقيم كفر عبد المؤمن مركز دكرنس وبحوزته 22 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر، وزنت 15 جراما ومبلغ مالى 45 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15170 جنايات قسم ثان المنصورة لسنة 2016، وضبط إبراهيم على على شبانة 45 سنة عاطل ومقيم صهرجت الصغرى مركز أجا وبحوزته 83 قرصا لعقار الترامادول، ومبلغ مالى 150 جنيها وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10745 جنايات قسم ميت غمر لسنة 2016.

وتم ضبط محمد عبد اللطيف محمد محمد على وشهرته كفتة 28 سنة عاطل ومقيم ميت عنتر مركز طلخا، وله كارت معلومات تحت رقم 5956/13/3 وبحوزته 10 تذاكر لجوهر الهيروين وزنت 7 جرامات ومبلغ مالى 200 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15371 جنايات مركز طلخا لسنة 2016، كما تم ضبط جمال فتحى عبد السلام عيسى 25 سنة عاطل ومقيم منشأة الغربى مركز تمى الأمديد وله كارت معلومات تحت رقم 7753/13/ج، وبحوزته 10 لفافات متوسطة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 500 جراما، وسلاح أبيض سكين ومبلغ مالى 20 جنيها وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6534 جنايات مركز تمى الأمديد لسنة 2016.

وتمكنت الحملة من ضبط جبر جبر الحديدى العجمى 38 سنة عامل عادى ومقيم الرياض مركز منية النصر، وبحوزته 11 تذكرة لجوهر الهيروين المخدر وزنت 10 جرامات، سلاح أبيض مطواة ومبلغ مالى 240 جنيها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11293 جنايات مركز منية النصر لسنة 2016.

وتم ضبط محمد محمد صالح معاطى أبو النجا 34 سنة عاطل ومقيم شارع محمد فتحى قسم أول المنصورة، وبحوزته 26 تذكرة لجوهر الهيروين، وزنت 20 جراما ومبلغ مالى 190 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23664 جنايات قسم أول المنصورة لسنة 2016، كما تم ضبط عبد الحميد عبد الله عبد الرحمن 49 سنة عاطل ومقيم سرنجا مركز ميت غمر وبحوزته 360 قرصا لعقار الترامادول، ومبلغ مالى 1700 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 28645 جنايات مركز ميت غمر لسنة 2016.