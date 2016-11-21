تأجيل محاكمة رجل أعمال متهم بالاستيلاء على مليار جنيه من بنك قناة السويس

كتب محمود نصر

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين ، تأجيل محاكمة رجل الأعمال عمرو النشرتى، بضمان محل إقامته، فى قضية اتهامه بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال بنك قناة السويس، إلى جلسة 23 فبراير المقبل لحضور المتهم من محبسه.

وكشفت مصادر مطلعة أن رجل الأعمال صدر قرار باخلاء سبيله في هذه القضية الا ان عدم خروجه من السجن يرجع إلى حبسه على ذمة قضايا اخري.

كانت محكمة جنايات شمال الجيزة قضت بحبس رجل الأعمال عمرو النشرتي و11 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة، فى القضية رقم 3011 جنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال بنك السويس كقروض بدون ضمانات كافية.