إخلاء سبيل 5 عمال كارتة على ذمة قضية الاختلاس من العهدة فى دمياط

دمياط - معتز الشربينى

قررت النيابة العامة بدمياط إخلاء سبيل 5 عمال كارتة تابعين لإدارة الموافق بدمياط بكفالة تتراوح بين 2000 إلى 3000 جنيه على ذمة قضية التربح والاختلاس،

كان رجال مباحث الأموال العامة بدمياط برئاسة الرائد محمد السعدنى رئيس مباحث الأموال العامة ومساعده النقيب خالد شوقي قد تمكنوا من ضبط 5 عمال كارته بمواقف دمياط لتلاعبهم في رسوم التحصيل أثناء مراجعة دفاتر العهدة والمبالغ المتحصلة.

حيث تم ضبط عاملين بموقف الزرقا وفارسكور وتحرر محضر برقم 101096 لسنة 2016 قسم أول دمياط، وعامل بموقف المنصورة وتحرر محضر برقم 11530 لسنة 2016 قسم ثان دمياط، وعامل بموقف السنانية وتحرر عن ذلك محضر برقم 21212 لسنة 2016 جنح مركز دمياط كما تم ضبط عامل بموقف كفر البطيخ وتحرر عن ذلك محضر برقم 1057لسنة 2016، وتمت إحالة المتهمين جميعا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

كانت مباحث الأموال العامة قد تلقت تعليمات من الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء نادر جنيدي مدير امن دمياط بمتابعة وفحص دفاتر عمال الكارته بالمواقف بناءا على عدة شكاوى قد وردت بحقهم.