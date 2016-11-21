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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21 / 11 / 2016

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21 / 11 / 2016 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 21 / 11 / 2016

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يتميز أبناء هذا البرج بصفات كثيرة ومختلفة من بينها الصفات أهمها الوفاء، إذ نقدم لهم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..

على الصعيد العاطفى..

أزمة طارئة مع شريك الحياة بسبب إهمالك له فى الفترة الأخيرة، يجب أن تتعامل معه بطريقة أفضل، كما أن الاحتواء هو الحل الأمثل لحل الخلاف فيما بينكما.

برج العقرب على الصعيد المهنى ..

أوضاعك فى العمل مستقرة إلى حد كبير، ولكن يجب أن تحرص على التعامل مع مديرك فى العمل بطريقة لائقة، ولا يجب أن تنحاز لأراء بعض الزملاء التى قد تضر بك.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

السهر لساعات طويلة قد يعرضك لأزمة صحية طارئة، ما عليك إلا أن تحصل على عدد ساعات كافية من النوم، كذلك يجب أن تحصل على إجازة سريعة من العمل للاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على جميع المستويات الصحية والعاطفية، وكذلك على مستوى الأسرة.

 

 


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مصر 365

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